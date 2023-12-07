Останнє літо Діани: опубліковано рідкісний кадр принцеси Уельської з відпустки

31 серпня вона розбилася в автокатастрофі під мостом Альма в Парижі разом зі своїм другом Доді Аль-Фаєдом.

Цей кадр було знято 17 липня 1997 року. Принцеса Діана та її охоронець Тревор Різ-Джонс помічені в Сен-Тропі влітку 1997 року, незадовго до того, як Діана та її бойфренд Доді загинули в автокатастрофі в Парижі.

На знімку 36-річна принцеса Діана має щасливий вигляд. Вона одягнена в чорно-білий суцільний купальник і була того дня такою розслабленою та щасливою.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Нагадаємо, кадри її останнього дня життя показали у шостому сезоні серіалу "Корона", а днями у Лондоні відбулася прем'єра другої частини серіалу.

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