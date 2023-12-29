Останнє Різдво принцеси Діани: чому мама Вільяма та Гаррі святкувала його на самоті

Принцеса Уельська вже була в розлученні з принцом Чарльзом, тому не проводила те Різдво з королівською родиною.

Саме з цієї причини принцеса Діана провела своє останнє Різдво на самоті. До 1996-го Діана і Чарльз були в розлученні вже кілька місяців, офіційно розлучившись ще 1992 року. В результаті пара святкувала Різдво окремо, а Вільям та Гаррі приєдналися до свого батька на традиційних королівських урочистостях у Норфолку.

Сара Йоркська та принцеса Діана у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

Повідомляється, що принцеса Діана провела святвечір і Різдво на самоті, розпустивши своїх співробітників, щоб вони могли насолодитися Різдвом зі своїми сім'ями, пише express.

Під час інтерв'ю французькому журналу Gala королівський шефкухар Даррен Макгрейді поділився деяким уявленням про те, як усіма улюблена принцеса провела своє останнє Різдво:

"Завжди було дуже сумно, коли ти працював з принцесою напередодні Різдва. Вільям і Гаррі збиралися до Сандрінгема, і принцеса Діана була там одна. Вона наполягла на тому, щоб персонал проводив час зі своїми сім'ями на Різдво, а ми залишали їжу в холодильнику".

Принцеса Діана та Сара Йоркська у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

Варто зазначити, що після розставання з Чарльзом 1992-го принцеса Діана ще кілька років поспіль відвідувала Сандрінгем разом із королівською родиною. Але принцеса Уельська не залишалася на святковий обід, бо відчувала, що інші члени королівської сім'ї зустрічали її холодно.

"Діана взагалі не відчувала себе бажаною гостю. Вона бачила, як її присутність тут робила всіх такими напруженими та незграбними. Вона приєднувалася до них заради хлопчиків, але це не спрацювало", — розповідає джерело.

У магнітофонних записах, подарованих Ендрю Мортону для його бестселера біографії "Діана: її правдива історія", принцеса розповіла, як почувалася "чужою" під час своїх поїздок до Сандрінгема, які вона описала як "жахливі та такі, що дуже розчаровують".

До речі, фільм "Спенсер" 2021 року, дія якого відбувається на Різдво 1991 року і в якому головну роль зіграла Крістен Стюарт, показав страждання принцеси Діани під час таких візитів на Різдво до Сандрінгема.

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