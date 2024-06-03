Останнє слово не за нею: хто ухвалює рішення про участь принцеси Кейт у параді Trooping the Color

Кенсінгтонський палац, де знаходиться офіс Кейт та Вільяма, вже офіційно заявив, що в самому параді принцеса не братиме участі. Але шанувальники сподіваються, що Кетрін вийде із сім'єю на балкон Букінгемського палацу.

Принцеса Уельська знає, наскільки важливо діяти єдиним фронтом, і розуміє, наскільки важливою подією є парад на честь дня народження короля для нього та королівської родини. Кажуть, вона дуже хотіла б бути присутньою на Trooping the Color, але фінальне рішення не за нею.

Принцеса Уельська Кетрін та королева Камілла / Фото: Associated Press

Тільки команда лікарів, яка лікує принцесу Уельську, може дати або не дати їй дозвіл на участь у подібному заході. Джерело, близьке до принцеси, сказало, що вона дуже хотіла б бути там у тій чи іншій формі, оскільки хоче "продемонструвати свою підтримку" Чарльзу під час його власної боротьби з раком, пише express.co.uk.

З королем Чарльзом принцеса Кейт дуже близька та регулярно спілкується протягом усієї боротьби за здоров'я. І хоча вона хоче бути присутньою на традиційній церемонії на Параді кінної гвардії, останнє слово залишається за медиками Кейт. Тільки вони можуть дозволити їй брати участь у деяких заходах. Наразі Кенсінгтонський палац прямо не виключив появи принцеси на балконі Букінгемського палацу під час традиційного авіашоу. За традицією, старші члени королівської родини збираються на знаменитому балконі, щоб спостерігати, як над головою пролітають Червоні Стріли. Це також надзвичайно символічний момент, оскільки монарх та його сім'я вітає у цей момент підданих, які збираються біля палацу, щоб привітати короля з днем народження.

Принцеса Уельська Кетрін з принцом Вільямом та дітьми на балконі Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, що на балконі навряд чи з'являться принцеси Беатріс і Євгенія та інші члени королівської родини, які не працюють на корону.

Принцеси Євгенія та Беатріс / Фото: Getty Images

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