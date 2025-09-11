Останнє вбрання Діани: у що була одягнена принцеса у свій фатальний день

Принцеса Діана / © Getty Images

Реклама

У останній день свого життя Діана одягла лаконічне вбрання в улюбленому стилі — поєднала зручні штани і блейзер. Коли її сфотографували живою востаннє біля готелю Ritz, вона носила блейзер від бренду Armani чорного кольору.

Згідно з Daily Mail, опис усіх речей, що належали принцесі, складений французькою поліцією, було представлено як доказ на слуханні після того, як її колишнього дворецького Пола Баррелла допитали. Він розповів слідству, що, коли прибув до Парижа після автокатастрофи в серпні 1997 року, йому передали деякі з її особистих речей, зокрема коштовності, які були на ній у день смерті.

Діана, принцеса Уельська, і Доді Аль-Файєд (обох частково видно на задньому сидінні), охоронець Тревор Ріс-Джонс (попереду зліва) і водій Анрі Поль у їхньому Mercedes-Benz S280 незадовго до фатальної аварії. Париж, 31 серпня 1997 року. Фотографію Жака Ланжевена було представлено як доказ у розслідуванні аварії. Присяжні дійшли висновку, що Діану і Доді було вбито через нерозважливе водіння Анрі Поля і папараці, які їх переслідували. / © Getty Images

«Це було дуже гнітюче, тому що більшість прикрас були зламані, за винятком однієї сережки, яка так і не знайшлася».

Реклама

Також у списку речей, опублікованому Brigade Criminelle, підрозділом судової поліції Парижа, зазначено, що на Діані були штани, боді, пара чорних атласних туфель від Versace на шпильці, жакет від Armani та чорний ремінь Ralph Lauren з крокодилової шкіри.

Пізніше в автомобілі Mercedes, у якому розбилися Доді Фаєд і принцеса, було виявлено золоту сережку, злегка пом’яту та без застібки, а також шість білих перлин.

Автомобіль, у якому розбилася принцеса Діана / © Associated Press

Поховали Діану в закритій труні. Її останню сукню створила дизайнерка Кетрін Вокер — вбрання принцеса придбала за кілька тижнів до трагедії. Це була лаконічна сукня з довгими рукавами.

Труну з тілом Діани, принцеси Уельської, увінчану Королівським штандартом, несуть льотчики Королівських ВПС після прибуття на авіабазу Нортхолт 31 серпня 1997 року з Парижа / © Associated Press

Раптова і несподівана смерть популярної королівської особи шокувала світ. У день похорону, що відбувся 5 вересня, багато хто висловлював свої співчуття королівській сім’ї, а Лондон просто «потонув» у квітах — прихильники принцеси залишали букети, свічки, листівки та особисті послання біля Кенсінгтонського палацу протягом багатьох місяців.

Реклама