Освітні матеріали дистанційної школи «Оптіма» для першачків. Схвалено МОН і батьками

Перша і найбільша дистанційна школа «Оптіма» запрошує майбутніх першокласників до навчання у 2022-2023 році.

Освіта в «Оптімі» не схожа на дистанційку державних шкіл. Тут не пропонують завдання для самостійного вивчення, а зацікавлюють дітей авторськими матеріалами й унікальними навчальними мультфільмами.

Як відбувається навчання в 1 класі

Для кожного учня на навчальному сайті школи «Оптіма» створюється особистий кабінет, в якому дитина бачить перелік предметів для поточного навчального року і всі навчальні матеріали, структуровані та розділені на окремі уроки та завдання.

Весь навчальний матеріал викладено в уроках, розроблених кваліфікованими вчителями у співпраці з психологами, методистами та дизайнерами.

В уроках використано текстовий формат, додаткові відео- та аудіовкладення, інтерактивні ігри, цікаві 3D-моделі, вправи для відпрацювання навичок, а також контрольні питання для перевірки засвоєння навчального матеріалу.

Школа пропонує рекомендований розклад уроків без прив’язки до часу. Учні опрацьовують уроки в зручний для них час. Уроки після проходження залишаються доступними для додаткового опрацювання протягом всього навчального року.

Учні виконують тестові, письмові та усні завдання для контролю знань. З освітніми матеріалами, уроками, контрольними завданнями та системою роботи може ознайомитись кожен, скориставшись безоплатним демодоступом.

Унікальні навчальні мультфільми

Початкова школа в «Оптімі» вчиться за авторськими уроками у вигляді мультфільмів, які не мають аналогів в Україні й світі. Яскравий відеоряд, професійне озвучення, продумана і виважена подача навчальної програми – такі уроки утримують увагу дітей, прищеплюють їм любов до навчання і пізнання.

Кожен клас має свої унікальні особливості. Для першачків основна увага спрямована на те, щоб м’яко адаптувати малюків до школи, навчити вчитися. Освітні матеріали цілком відповідають українській шкільній програмі та рекомендовані Міністерством освіти України.

Кожен урок містить інтегрований підхід – коли математика також знайомить учнів із фактами з географії, мови, літератури тощо. Це не тільки зацікавлює дітей, але й повністю відповідає духу та букві Нової української школи та сучасним освітнім трендам.

Оцінити такі уроки цієї весни змогли сотні першокласників, адже «Оптіма» відкрила вільний доступ до своїх навчальних матеріалів всім дітям, які цього потребували. Благодійним пакетом скористалися близько 100 000 школярів.

Отримати вичерпну консультацію та записатися на навчання можна за телефонами: +38 (067) 333-91-87, +38 (099) 333-91-87.