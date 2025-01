Отримає величезну компенсацію: принц Гаррі виграв справу проти британського таблоїду

Герцог Сассекський отримав знаменну перемогу у справі проти видавця The Sun за десятиліття втручання у його особисте життя.

Рішучі спроби принца Гаррі притягнути британські таблоїди до відповідальності за десятиліття передбачуваного незаконного втручання у його приватне життя мали успіх. Повідомляється, що герцог Сассекський врегулював справу проти News Group Newspapers Руперта Мердока — видавця The Sun — ще до офіційного початку судового розгляду, на який мав приїхати до Лондона в лютому.

У середу, 22 січня, News Group Newspapers принесла принцу Гаррі "повні та недвозначні вибачення" і відшкодувала "істотні збитки" за злом його телефону та вторгнення в його особисте життя, визнавши "незаконні" дії приватних детективів, найнятих The Sun. Це був перший випадок, коли видавець визнав правопорушення, пов'язане з таблоїдом, пише People.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Видавець також перепросив за минулі вторгнення своїх журналістів у "приватне життя" покійної матері Гаррі, принцеси Діани. Розмір компенсації, присудженої Гаррі, становить восьмизначну суму, яка, ймовірно, перевищує 12 мільйонів доларів.

Судовий процес, який спочатку мав розпочатися у вівторок вранці, був відкладений на день через приватні обговорення щодо врегулювання. 40-річний Гаррі був одним із двох позивачів, які відмовилися приєднатися до сотень тих, хто раніше врегулював судові позови з NGN за звинуваченнями в телефонному зламі та іншому незаконному зборі інформації журналістами та приватними детективами.

Він звинуватив видавця в незаконному зборі інформації в період від 1996 по 2011 рік, у період, коли The Sun і нині неіснуюче видання News of the World нібито переслідували його.

Принцеса Діана та принц Гаррі, 1988 рік / Фото: Getty Images

Принц Гаррі повинен був дати свідчення пізніше у суді і не був присутній у суді у вівторок, його представляв адвокат Девід Шерборн.

Після новин дядько Гаррі – граф Чарльз Спенсер опублікував пост у Instagram, похваливши племінника за його рішучість та привітав із перемогою.

Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі / Фото: Getty Images

"Потрібно мати величезну сміливість, щоб протистояти таким великим медіаорганізаціям, і неймовірною завзятістю, щоб перемогти їх", — написав 60-річний Спенсер у пості в Instagram поруч зі скріншотом репортажу BBC News про юридичну перемогу Гаррі.

Чарльз Спенсер похвалив принца Гаррі / Фото: Instagram Чарльза Спенсера

