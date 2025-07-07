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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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316
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Отримала диплом: принцеса Аріана поділилася цікавим відео в королівському Instagram

Молодша дочка короля та королеви Нідерландів у травні цього року завершила навчання у коледжі United World College Adriatic в Уельсі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Аріана

Принцеса Аріана / © Getty Images

Тоді король Віллем-Олександр та королева Максима відвідали випускний дочки та ділилися знімками в Instagram.

Тепер принцеса Аріана опублікувала відео у королівському Instagram, у якому продемонструвала, як піднімає свій рюкзак разом із прапором над палацом Huis ten Bosch!

«Принцеса Аріана отримала диплом міжнародного бакалаврату в United World College Adriatic у неділю 6 липня», — йдеться у підписі під відео.

Зазначимо, принцеса Аріана провела перші чотири роки середньої школи в християнській гімназії Соргвліт в Гаазі. Влітку 2023 року вона продовжила навчання у United World College Adriatic в Італії. А у травні 2025 року закінчила United World College в Уельсі.

Принцеса Аріана

Принцеса Аріана

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