Отримала диплом: принцеса Аріана поділилася цікавим відео в королівському Instagram

Принцеса Аріана / © Getty Images

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Тоді король Віллем-Олександр та королева Максима відвідали випускний дочки та ділилися знімками в Instagram.

Тепер принцеса Аріана опублікувала відео у королівському Instagram, у якому продемонструвала, як піднімає свій рюкзак разом із прапором над палацом Huis ten Bosch!

«Принцеса Аріана отримала диплом міжнародного бакалаврату в United World College Adriatic у неділю 6 липня», — йдеться у підписі під відео.

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Зазначимо, принцеса Аріана провела перші чотири роки середньої школи в християнській гімназії Соргвліт в Гаазі. Влітку 2023 року вона продовжила навчання у United World College Adriatic в Італії. А у травні 2025 року закінчила United World College в Уельсі.

Принцеса Аріана