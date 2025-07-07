- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 316
- Час на прочитання
- 1 хв
Отримала диплом: принцеса Аріана поділилася цікавим відео в королівському Instagram
Молодша дочка короля та королеви Нідерландів у травні цього року завершила навчання у коледжі United World College Adriatic в Уельсі.
Тоді король Віллем-Олександр та королева Максима відвідали випускний дочки та ділилися знімками в Instagram.
Тепер принцеса Аріана опублікувала відео у королівському Instagram, у якому продемонструвала, як піднімає свій рюкзак разом із прапором над палацом Huis ten Bosch!
«Принцеса Аріана отримала диплом міжнародного бакалаврату в United World College Adriatic у неділю 6 липня», — йдеться у підписі під відео.
Зазначимо, принцеса Аріана провела перші чотири роки середньої школи в християнській гімназії Соргвліт в Гаазі. Влітку 2023 року вона продовжила навчання у United World College Adriatic в Італії. А у травні 2025 року закінчила United World College в Уельсі.