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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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721
Час на прочитання
1 хв

Оце майстерність: герцогиня Софі продемонструвала розкішний реверанс перед королем

Літо для королівської родини Великої Британії почалося з багатьох заходів, які вони відвідують.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Софі, герцогиня Единбурзька

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

У межах своєї роботи Софі, герцогиня Единбурзька також з’явилася на Королівській виставці квітів у Віндзорському Великому парку.

Дружина принца Едварда одягла на цей захід синю довгу сукню в квітковий принт, яка була яскравою, барвистою і дуже личила їй. Поєднала вбрання Софі з вельветовим жакетом, туфлями на танкетці та милими невеликими сережками у вигляді квітів, які ідеально підходили до образу та тематики заходу.

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Але не лише образ Софі привернув увагу, а її розкішний реверанс. На виставці також побував монарх король Чарльз і коли Софі підійшла до нього, то привітала присівши.

Чарльз трохи притримував невістку і допоміг піднятися. Також на обличчі короля була широка усмішка, оскільки він був явно дуже радий зустріти на заході дружину свого молодшого брата.

Софі, герцогиня Единбурзька, та король Чарльз III / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька, та король Чарльз III / © Getty Images

Також днем раніше Софі разом із принцом Вільямом з’явилася на Королівській виставці Корнуолла. Захід був організований Королівською сільськогосподарською асоціацією Корнуолла для збору коштів та підтримки сільського господарства і сільських громад. Принц Вільям є покровителем асоціації, а його тітка Софі — віцепрезиденткою.

Принц Вільям та герцогиня Софі / © Getty Images

Принц Вільям та герцогиня Софі / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

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