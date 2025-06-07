- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 721
- Час на прочитання
- 1 хв
Оце майстерність: герцогиня Софі продемонструвала розкішний реверанс перед королем
Літо для королівської родини Великої Британії почалося з багатьох заходів, які вони відвідують.
У межах своєї роботи Софі, герцогиня Единбурзька також з’явилася на Королівській виставці квітів у Віндзорському Великому парку.
Дружина принца Едварда одягла на цей захід синю довгу сукню в квітковий принт, яка була яскравою, барвистою і дуже личила їй. Поєднала вбрання Софі з вельветовим жакетом, туфлями на танкетці та милими невеликими сережками у вигляді квітів, які ідеально підходили до образу та тематики заходу.
Але не лише образ Софі привернув увагу, а її розкішний реверанс. На виставці також побував монарх король Чарльз і коли Софі підійшла до нього, то привітала присівши.
Чарльз трохи притримував невістку і допоміг піднятися. Також на обличчі короля була широка усмішка, оскільки він був явно дуже радий зустріти на заході дружину свого молодшого брата.
Також днем раніше Софі разом із принцом Вільямом з’явилася на Королівській виставці Корнуолла. Захід був організований Королівською сільськогосподарською асоціацією Корнуолла для збору коштів та підтримки сільського господарства і сільських громад. Принц Вільям є покровителем асоціації, а його тітка Софі — віцепрезиденткою.