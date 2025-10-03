- Дата публікації
Оце майстерність: принцеса Катаріна-Амалія знову здивувала глибоким реверансом на урочистій церемонії
Сьогодні великий герцог Люксембурга Анрі офіційно зречеться престолу, а його старший син — принц Гійом — стане наступником свого батька.
Великий герцог Анрі та його дружина велика герцогиня Марія-Тереза вже прибули на церемонію зречення. Приїхали на урочистий захід та багато королівських осіб Європи.
Серед гостей — королівська родина Нідерландів — король Віллем-Олександр, королева Максима та спадкова принцеса Катаріна-Амалія. 21-річна дівчина була одягнена в красиву темно-червону сукню, що сидить по фігурі та зверху бордове довге пальто без коміра. Вона тримала в руках клатч і шкіряні рукавички, підібрані до тону вбрання, зробила гарний макіяж і накрутила волосся легкими локонами.
Вітаючи герцогське подружжя — велику герцогиню Марію-Терезу та великого герцога Анрі — принцеса присіла у глибокому реверансі. Амалія досконало володіє цим мистецтвом і неодноразово вже демонструвала свою майстерність на публічних заходах.
Наприклад, зовсім нещодавно ми показували, як спадкова принцеса Нідерландів висловила таким чином свою повагу королеві Швеції Сільвії під час їхньої зустрічі в Нью-Йорку.
До речі, принцеса Бельгії Єлизавета теж присіла в реверансі перед герцогським подружжям, щоправда її уклін був не таким глибоким, як у Амалії.