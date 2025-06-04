Оце рухи, оце пластика: Меган Маркл показала, як танцювала у пологовій палаті

Меган Маркл / © Associated Press

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4 червня дочка Меган Маркл та принца Гаррі святкує свій день народження. Маленькій Лілібет виповнилося чотири роки, тому пара вирішила відкрити завісу свого особистого життя і показати кілька моментів з їхнього сімейного архіву.

У Instagram Меган опублікувала кумедне відео, яке вони з Гаррі записали просто з пологової палати чотири роки тому. У ролику герцог та герцогиня Сассекські танцюють під трек Baby Mama. Меган у відео вже на зносах.

Танцювало подружжя не просто так і пояснення такої поведінки Меган залишила у підписі до відео.

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«Чотири роки тому цього дня це теж сталося. Обидві наші дитини народилися на тиждень пізніше за встановлений термін… тому, коли гостра їжа, всі ці прогулянки та акупунктура не допомогли, залишалося тільки одне!», — написала вона.

Також у цей день Меган показала свої фото з Лілі та чоловіка. На опублікованих нею світлинах пара зазнімкована, коли дівчинка була ще немовлям і зараз.

Меган Маркл і Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл і Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі та Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі та Лілібет / © Instagram Меган Маркл