- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 41
- Час на прочитання
- 1 хв
Оце так грим: королева Максима помітно перевтілилась для нового заходу
Королева Нідерландів здійснила візит до королівського військового табору Marechaussee у Гардервейку.
Максима побувала на військових полігонах навчального центру Королівської військової поліції Нідерландів у Гардервейку. Візит був присвячений питанням набору та відбору військовослужбовців.
Під час заходу королеві Максимі розповіли про завдання та навчальні програми Королівської військової поліції Нідерландів, а потім вона відвідала два табори: один для програми підготовки офіцерів безпеки Королівської військової поліції Нідерландів та один для річного курсу Королівської військової поліції Нідерландів.
На заняттях «Запобіжні заходи в умовах пожежі» в межах програми підготовки офіцерів безпеки Королівської служби безпеки Нідерландів студентам показали, як виконувати дії щодо порятунку життя в умовах стресу та в умовах імітації пожежі. Королеві Максимі пояснили суть вправи, і вона взяла участь у кількох сценарних завданнях. Однак їй довелося нанести для цього спеціального гриму на обличчя.
(гортайте фото праворуч)
Також королева Максима була одягнена у військову форму, а у королівському Instagram поділилися більше фото із заходу.