Оце так грим: королева Максима помітно перевтілилась для нового заходу

Максима побувала на військових полігонах навчального центру Королівської військової поліції Нідерландів у Гардервейку. Візит був присвячений питанням набору та відбору військовослужбовців.

Під час заходу королеві Максимі розповіли про завдання та навчальні програми Королівської військової поліції Нідерландів, а потім вона відвідала два табори: один для програми підготовки офіцерів безпеки Королівської військової поліції Нідерландів та один для річного курсу Королівської військової поліції Нідерландів.

На заняттях «Запобіжні заходи в умовах пожежі» в межах програми підготовки офіцерів безпеки Королівської служби безпеки Нідерландів студентам показали, як виконувати дії щодо порятунку життя в умовах стресу та в умовах імітації пожежі. Королеві Максимі пояснили суть вправи, і вона взяла участь у кількох сценарних завданнях. Однак їй довелося нанести для цього спеціального гриму на обличчя.

Також королева Максима була одягнена у військову форму, а у королівському Instagram поділилися більше фото із заходу.