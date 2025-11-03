ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

Оце так грим: королева Максима помітно перевтілилась для нового заходу

Королева Нідерландів здійснила візит до королівського військового табору Marechaussee у Гардервейку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Максима побувала на військових полігонах навчального центру Королівської військової поліції Нідерландів у Гардервейку. Візит був присвячений питанням набору та відбору військовослужбовців.

Під час заходу королеві Максимі розповіли про завдання та навчальні програми Королівської військової поліції Нідерландів, а потім вона відвідала два табори: один для програми підготовки офіцерів безпеки Королівської військової поліції Нідерландів та один для річного курсу Королівської військової поліції Нідерландів.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

На заняттях «Запобіжні заходи в умовах пожежі» в межах програми підготовки офіцерів безпеки Королівської служби безпеки Нідерландів студентам показали, як виконувати дії щодо порятунку життя в умовах стресу та в умовах імітації пожежі. Королеві Максимі пояснили суть вправи, і вона взяла участь у кількох сценарних завданнях. Однак їй довелося нанести для цього спеціального гриму на обличчя.

(гортайте фото праворуч)

Також королева Максима була одягнена у військову форму, а у королівському Instagram поділилися більше фото із заходу.

Дата публікації
Кількість переглядів
41
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie