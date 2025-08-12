ТСН у соціальних мережах

Суспільство
541
1 хв

Оце так сюрприз: Меган Маркл та принц Гаррі поділилися хорошими новинами

Меган Маркл та принц Гаррі продовжать свою співпрацю з Netflix і навіть розширюють її.

Ольга Кузьменко
Меган та Гаррі

Меган і Гаррі / © Associated Press

Герцог та герцогиня Сассекські представили нові плани свого партнерства з Netflix.

11 серпня принц Гаррі та Меган Маркл оголосили Netflix про розширення свого творчого партнерства через Archewell Productions, уклавши багаторічний контракт на право першого вибору у кіно- та телепроєктах.

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

«Ми пишаємося тим, що розширюємо наше партнерство з Netflix і розширюємо спільну роботу, включивши до неї бренд As ever», — заявила 44-річна Меган. «Ми з чоловіком надихаємося нашими партнерами, які тісно співпрацюють з нами та нашою командою Archewell Productions, створюючи продуманий контент різних жанрів, який знаходить відгук у всьому світі та відображає наше спільне бачення».

Нагадаємо, у липні широко повідомлялося про те, що первісний контракт герцога та герцогині Сассекських з Netflix на суму 100 доларів не буде продовжено, оскільки він спливає у вересні.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Меган Маркл також повідомила, що другий сезон її шоу «З любов’ю, Меган» вийде в ефір наприкінці цього місяця, а святковий випуск «З любов’ю, Меган: Святкова урочистість» вийде у грудні 2025 року.

Нагадаємо, документальний серіал пари «Гаррі та Меган», знятий 2022 року, залишається найпопулярнішим документальним дебютом Netflix на сьогоднішній день. Вони також спродюсували фільми «Жити, щоб лідирувати» (2022), «Серце непокореного» (2023) та «Поло» (2024).

