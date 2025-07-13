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Овації для принцеси: як відреагувала Кейт на тепле привітання публіки на Вімблдоні
Принцеса Уельська вперше цього року з’явилася на Вімблдоні.
Принцесу Кейт тепло вітала публіка у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету у Лондоні. У Instagram принца та принцеси Уельських, а також на сторінці тенісного турніру Вімблдону опублікували відео, як Кетрін тепло вітала публіка в цей день.
Дружина принца Вільяма була зворушена хвилею підтримки, яку вона надала, коли Кейт підійшла до свого місця на трибунах.
Професійна читачка з губ Нікола Гіклінг розповіла, що, сідаючи на своє місце, Кейт сказала своїй супутниці: «Усі усміхаються і аплодують, а я не знаю, що сказати», — пише журнал Hello!.
Нагадаємо, принцеса Уельська є покровителькою Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету і сама захоплюється тенісом, тому такі події подвійно особливі для королівської особи.
Раніше ми показували вам образи Кейт попередніх років на Вімблдоні.