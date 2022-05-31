П'ять мільйонів на байрактар: блогерка Ніка Білоцерківська розповіла, як Литва підтримує Україну

П'ять мільйонів на байрактар: блогерка Ніка Білоцерківська розповіла, як Литва підтримує Україну

Російська журналістка та блогерка Ніка Білоцерківська з перших днів війни в Україні, яку розв'язала Росія, підтримує нашу країну та всіляко допомагає.

Саме у Ніки, яка живе у Франції, зараз проживає і українська співачка Оля Полякова. Спільними фото жінки діляться у соцмережах.

Також у своєму блогу в Instagram Ніка розповіла, як маленька країна Литва підтримує Україну та допомагає їй.

"Цілком унікальний прецедент — маленька прекрасна Литва на весь світ за три! Доби зібрала 5 мільйонів євро на Байрактар для України. Хоча були впевнені, що знадобиться три тижні. ЗА ТРИ ДНІ.

Показово, що здебільшого сумами від 1 до 100 євро.

Тобто це гроші звичайних людей.

Вперше в історії так просто громадяни світу купують серйозне озброєння для іншої країни.

Це те, чим відрізняється ця війна від усіх воєн людства, саме своєю людяністю, яка стала згуртовано проти абсолютного зла", — пише Ніка.

Раніше Білоцерківська у розмові з Дмитром Гордоном розповіла, як російський президент Путін може вийти з війни в Україні "гідно".

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