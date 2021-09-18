П'ять речей, які завжди носить в сумці королева Єлизавета II

Всім відома любов королеви Єлизавети II до сумок бренду Launer.

Сьогодні розповідаємо вам про те, що ж носить в сумках Її Величність. Як і у кожної жінки, у королеви є перелік предметів, без яких вона ніколи не виходить з дому. Вони досить прості, але точно їй необхідні.

Отже, обов'язково в сумці у королеви є ручка від марки Parker. Вона потрібна для того, щоб підписувати документи. Зазвичай монархиня робить це за допомогою ручки Parker 51, яку 1941 року рекламували як "найпопулярнішу ручку в світі".

Королева Єлизавета II / Getty Images

Разом з ручкою в своїй сумці Єлизавета II носить футляр для окулярів. У неї варіант також, як і сумка, від бренду Launer з монограмою. Його вартість на сайті бренду 100 фунтів стерлінгів (за модель в шкіряному варіанті).

Також журнал People повідомляє, що королева обов'язково носить в сумці крем для рук. Це крем від Clarins, що містить заспокійливу кунжутну олію і екстракт японської шовковиці, користується великою популярністю у королівської сім'ї. Захищає руки, зміцнює нігті і кутикулу. Його вартість близько 30 доларів.

У сумці також завжди є м'ятні льодяники, іноді льодяники, вкриті чорним шоколадом.

Королева Єлизавета II / Associated Press

І, звичайно, королеві ніяк не обійтися без помади. Скільки разів на публіці Єлизавета поправляла макіяж губ навіть без дзеркала. Вона любить яскраві кольори помади на губах, переважно рожевих відтінків. А її улюблений бренд помади Elizabeth Arden.

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