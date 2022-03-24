П'ятий день королівського туру: Кетрін та Вільям відвідали вечерю, влаштовану генерал-губернатором Ямайки

П'ятий день Карибського туру Кейт та Вільяма завершився прийомом.

Герцог та герцогиня Кембриджські були почесними гостями на спеціальній вечері, влаштованій генерал-губернатором Ямайки.

Герцогиня Кейт була у смарагдовій сукні з паєтками, вирізом бардо та обробкою з органзи від її улюбленої дизайнерки Jenny Packham. Вона також носила Орден Королівської сім'ї та Зірку GCVO. Принц Вільям був у чорному смокінгу.

Кейт та Вільям / Getty Images

Герцог Кембриджський виголосив промову на заході, де він визнав хвилювання, викликані візитом його і Кейт на Ямайку. Королівська пара зіткнулася з протестами учасників кампанії, які закликають Велику Британію вибачитись та виплатити репарації за рабство. Аналогічні протести відбулися на Багамах, куди пара має прилетіти у четвер.

Герцогиня Кейт / Getty Images

Вільям сказав гостям на вечері, що "цілком згоден" зі своїм батьком, принцом Чарльзом, "який сказав на Барбадосі минулого року, що жахливі звірства рабства назавжди заплямували нашу історію. Я хочу висловити свою глибоку скорботу. Рабство було огидне. І ніколи не мало статися".

Кейт та Вільям / Getty Images

Вільям також похвалив покоління Віндраш, яке емігрувало з Карибського басейну до Великої Британії, щоб допомогти їй відновитися після Другої світової війни, сказавши: "Ми назавжди вдячні за величезний внесок, який це покоління та їхні нащадки внесли до британського життя, яке продовжує збагачувати та покращувати суспільство".

Кейт та Вільям з генерал-губернатором Ямайки та його дружиною / Getty Images

Герцога та герцогиню вітали на вечері генерал-губернатор сер Патрік Аллен та його дружина леді Аллен, прем'єр-міністр Ендрю Голнесс та його дружина Джульєт Голнесс, а також інші члени уряду.

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