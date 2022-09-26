П'ятий сезон "Корони": Netflix оголосив дату прем'єри серіалу про британську королівську родину

Стримінговий серівіс Netflix оголосив дату прем'єри п'ятого сезону серіалу "Корона". Він вийде на платформі у середу, 9 листопада.

Наступний розділ стане передостаннім сезоном серіалу, натхненого життям британської королівської родини. Вже названо імена акторів, які зіграють у шостому та останньому сезоні серіалу. Його автор Пітер Морган раніше підтвердив, що шостий сезон стане заключним.

Після смерті королеви Єлизавети II 8 вересня команда серіалу поставила знімання на паузу через повагу до монархині та національної жалоби. Від 14 вересня виробництво шостого сезону поновилося в Іспанії.

Ми зібрали все найцікавіше про 5-й сезон серіалу "Корона".

У п'ятому сезоні відбудеться повна зміна акторського складу. Він висвітлюватиме роки правління Джона Мейджора, складності у шлюбі Діани та принца Чарльза та трагічну смерть Діани 1997 року.

Імельда Стонтон, ірландсько-англійська акторка, зіграє роль королеви Єлизавети II, змінивши в цій ролі Олівію Колман, яка грала у п'ятому та шостому сезонах. Вона стане третьою акторкою, яка носить корону в серіалі — роль юної королеви виконувала Клер Фой у першому та другому сезоні шоу.

Принцесу Діану у п'ятому сезоні зіграє австралійська акторка Елізабет Дебікі, а принца Чарльза зіграє Домінік Вест.

Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

Протягом тижня, відколи померла королева Єлизавета, 1-й сезон "Корони" потрапив до десятки найкращих на Netflix. А в період від 5 до 11 вересня підписники Netflix переглянули серіал "Корона" 17,6 млн годин, внаслідок чого перший сезон історичного хіта посів 7-ме місце у чарті 10 найкращих англомовних серіалів Netflix, повідомляє Variety.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто така Мег Белламі, яка зіграє Кейт Міддлтон у шостому сезоні серіалу "Корона".

Читайте також: