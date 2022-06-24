П'ятничні котики: фото та відео з українськими військовими, які піднімуть вам настрій

П'ятничні котики: фото та відео з українськими військовими, які піднімуть вам настрій

Можна нескінченно дивитися на фото та відео наших прекрасних військових.

Вони захищають наше небо, нашу землю, нашу свободу та наше майбутнє. А ще вони шалено привабливі, дотепні та сильні чоловіки та жінки.

Фото: УНІАН

Фото: УНІАН

Фото: УНІАН

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