П'ятничні котики: українські військові — краса та гордість нації(фото)

Ми не знаємо, як так вийшло, але нас захищають найкрасивіші чоловіки та жінки. Буквально кожне фото українських військових – свято чоловічої чи жіночої краси.

Ми готові годинами милуватися фото тих, хто береже наш спокій, звільняє наші міста і захищає їх від російських окупантів. Вдивляючись у ці постаті, обличчя та очі воїнів світла, ми бачимо красу та силу, впевненість у собі, у товаришах та в тому, що ми обов'язково переможемо.

Зібрали для вас колекцію фото, що підтверджує те, що наші воїни – найкрасивіші.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Getty Images

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Ефектними фото українських військових часто ділиться офіційний Telegram Президента України Володимира Зеленського.

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