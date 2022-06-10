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П'ятничні котики: українські військові — краса та гордість нації(фото)

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П'ятничні котики: українські військові — краса та гордість нації(фото)

Фото: Associated Press

Ми не знаємо, як так вийшло, але нас захищають найкрасивіші чоловіки та жінки. Буквально кожне фото українських військових – свято чоловічої чи жіночої краси.

Ми готові годинами милуватися фото тих, хто береже наш спокій, звільняє наші міста і захищає їх від російських окупантів. Вдивляючись у ці постаті, обличчя та очі воїнів світла, ми бачимо красу та силу, впевненість у собі, у товаришах та в тому, що ми обов'язково переможемо.

Зібрали для вас колекцію фото, що підтверджує те, що наші воїни – найкрасивіші.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Getty Images
Фото: Getty Images
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Ефектними фото українських військових часто ділиться офіційний Telegram Президента України Володимира Зеленського.

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