П'ятничні котики: українські військові на фото та відео, що зігрівають наші серця

П'ятничні котики: українські військові на фото та відео, що зігрівають наші серця

Ці фотографії та короткі відео хочеться переглядати нескінченно. На них найсміливіші та найкрасивіші люди на землі – українські військові.

Ці фото та відео збирають тисячі лайків та змушують наші серця битися частіше. Подивіться на обличчя наших захисників, хіба вони не прекрасні. Викликає замилування все: і зовнішність, і слова, і вчинки.

Фото: УНІАН

Фото: УНІАН

Фото: УНІАН

Фото: УНІАН

Фото: УНІАН

п'ятничні котики: гарні фото українських військових / Фото: Associated Press

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