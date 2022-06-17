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П'ятничні котики: українські військові на фото та відео, що зігрівають наші серця

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П'ятничні котики: українські військові на фото та відео, що зігрівають наші серця

п'ятничні котики: гарні фото українських військових / Фото: Associated Press

Ці фотографії та короткі відео хочеться переглядати нескінченно. На них найсміливіші та найкрасивіші люди на землі – українські військові.

Ці фото та відео збирають тисячі лайків та змушують наші серця битися частіше. Подивіться на обличчя наших захисників, хіба вони не прекрасні. Викликає замилування все: і зовнішність, і слова, і вчинки.

@artemvadimovich261 #сімя_то_найбільше_щастя ♬ оригінальний звук — xuligan.34
© УНІАН
Фото: УНІАН
@no_name_22222222 #славаукраїні #славагероям #зсу #танцізсу #арміяукраїні #україна #війна #руськийкорабльідинахуй ♬ оригінальний звук — Pakatuta Studio
© УНІАН
Фото: УНІАН
@djevelinka23 ♬ Полон — Олег Винник
@yevhenii.ivashchenko

Ви вже знайшли собі нареченого?

♬ оригінальний звук — Seliy_editz
© УНІАН
Фото: УНІАН
@0kamapula0

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♬ Допоможе ЗСУ — Chico & Qatoshi
© УНІАН
Фото: УНІАН
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© УНІАН
Фото: УНІАН
@galushka_7 Перемога буде за нами! #україна #ukraine #війна #2022 #зсу #перемогазанами ♬ Буде весна — Max Barskih
п'ятничні котики: гарні фото українських військових / © Associated Press
п'ятничні котики: гарні фото українських військових / Фото: Associated Press
@sanchito_nacik #зсу #нгу #україна #україночки #армія #українкинайкрасивіші ♬ Я — Україна — NK

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