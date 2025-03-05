П'є не тільки чай: названо ще один улюблений напій короля Чарльза

Не секрет, що король, як і багато британців, любить пити чай. Він випиває кілька чашок чаю щодня.

Грант Гарролд, який працював на короля, коли той був принцом Уельським, від 2004 до 2011 років, розповів про те, як саме 76-річний монарх любить пити чай. За словами Гарролда, король випиває чотири чашки чаю на день, та любить, щоб його подавали у традиційній чашці зі блюдцем. Монарх уникає додавання цукру чи підсолоджувачів у свій чай.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Раніше ми пропонували всім членам королівської сім'ї вибір між цукром і підсолоджувачами, але маю сказати, я ніколи не бачив, щоб королева чи хтось інший вживали цукор під час пиття кави або чаю", сказав пан Гарролд.

Король також полюбляє пити чай особливим чином, використовуючи традиційне чайне листя, яке міцніше.

Зелений чай, який п'є Його Величність, також заварюється при температурі 70 градусів за Цельсієм, тоді як "Англійський сніданок" або "Ерл Грей" готуються з використанням окропу, температура якої становить близько 100 градусів, пише GB News.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Гарролд розповів виданню Coffee Friend: "Якщо вас приймають у присутності королівської сім'ї або в одному з їхніх будинків, швидше за все, ви будете пити з чашки з блюдцем. Але якщо ви знаходитесь на кухні з принцесою Анною або Кейт та Вільямом під час менш офіційного візиту, можете бути впевнені, що вам дадуть кухоль. Якщо ви знаходитесь у королівському будинку, вам також запропонують китайський чи індійський чай. Зазвичай в асортименті будуть Earl Grey чи Assam. Іноді використовуються чайні пакетики, але королівські особи безперечно віддадуть перевагу чайному листю ніж пакетику. Це традиційніше".

Кажуть, що король не лише п'є чай, а й полюбляє каву.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який улюблений напій короля Чарльза.

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