П'є його замість кави: названо улюблений напій принца Вільяма

Принц Уельський Вільям любить пити певний вид гарячого напою, який також полюбляє багато людей. Що це за напій?

Артур Готьє з Nio Teas, бренду, що спеціалізується на зеленому чаї, розповів про те, що кожен член королівської родини має свій улюблений сорт чаю. Нещодавно ми розповідали про улюблений чай короля Чарльза.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Експерт припускає, що принц Вільям є шанувальником традиційного чаю English Breakfast, який допомагає йому залишатися бадьорим протягом дня.

В інтерв'ю журналу Luxurious він сказав: "Я уявляю, що Вільям починає день з великої чашки English Breakfast, готуючись до виконання королівських обов'язків (або ганяючись за дітьми!)". І додає, що "міцний, практичний напій" — найкращий вибір для тих, кому потрібна енергія та концентрація, пише з посиланням на експерта журнал express.co.uk.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Раніше принц Вільям зізнавався, що він не любить каву і завжди обирає чай, щоб "підбадьоритися". А 2022 року під час візиту до Корнуоллу він розповів, що починає свій день з двох яєць, тосту з цільнозернового хліба з олією, яблучного соку та чашки чаю з молоком та цукром на сніданок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою була улюблена страва на обід принцеси Діани.

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