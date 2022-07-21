Пацієнт швидше живий: діагнози Путіна могли виявитися фейком

Вже багато місяців за президентом РФ Путіним уважно спостерігає весь світ. Одні кажуть, що диктатор тримається з останніх сил, адже помирає від раку, інші, що пацієнт швидше живий, ніж навпаки.

З думкою про те, що жодними серйозними хворобами, які несуть загрозу життю Путін не хворіє, погоджується і директор ЦРУ Вільям Бернс.

За словами Бернса, чутки про погане здоров'я Володимира Путіна є хибними, а люди видають бажане за дійсне. Про це він сказав на Форумі з безпеки Аспена в Колорадо, пише "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

"Ходить багато чуток про здоров'я президента Путіна, і, наскільки ми можемо судити, він достатньо здоровий", - сказав Бернс, коли його прямо запитали, чи хворий Путін фізично чи нестабільний ментально." Бернс зазначив, що його думка не є офіційною позицією розвідки.

Вільям Бернс / Фото: Associated Press

Від початку війни в Україні багато телеграм-каналів та ЗМІ писали, що кремлівський "фюрер" страждає або невиліковною формою раку щитовидної залози або одразу кількома видами раку, або хворобою Паркінсона. Писали навіть, що навесні йому провели термінову операцію, ясна річ, секретно, яку не можна було відкладати.

На багатьох офіційних виступах Путін мав одутлий вигляд, говорили, що такий побічний ефект може бути від лікування стероїдами, які використовуються для лікування пухлин.

Також нещодавно під час візиту до Тегерана президент РФ помітно кульгав і не зміг нормально зійти з трапу літака, можливо, це свідчить про якісь неврологічні захворювання.

Володимир Путін в Ірані / Фото: Getty Images

А ще кажуть, за час візиту йому чотири рази знадобилося поспілкуватися з особистим лікарем, без якого Путін давно нікуди не їздить.

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