Пацієнт живий, але наляканий: на Патрушева було скоєно замах

Секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев був госпіталізований. Ходять чутки, що на нього було скоєно замах.

Про це повідомляє телеграм-канал Generall SVR, який уже неодноразово публікував інформацію, яка згодом мала своє підтвердження.

"Днями було скоєно замах на секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева. Інформація як про замах, так і про розслідування цього замаху тримається в режимі суворої таємності. Відомо, що Микола Патрушев відчув себе погано ввечері після роботи, практично одразу після того, як зайшов додому. Оперативно спрацювала охорона, викликавши до нього бригаду медиків, медичні працівники після огляду заявили, що необхідна термінова госпіталізація і Патрушева співробітники ФСТ на своєму транспорті, у супроводі медпрацівників, доставили до медчастини, яка обслуговує президента. Після надання допомоги у стабільному стані Патрушева доправили додому. Результати його аналізів підтвердили, що отруйною речовиною була синтетична отрута", - пишуть на каналі.

Передбачається, що саме своєчасно надана медична допомога та недостатньо висока концентрація отруйної речовини, що надійшла в організм через шкіру, врятували життя Патрушева. Зараз ведеться розслідування, публічно ця історія, звісно, не розголошуватиметься.

Микола Птрушев / Фото: Associated Press

"Президента повідомили, можна сказати останнім, коли життю Патрушева вже нічого не загрожувало. Хто стоїть за замахом, які мотиви і як стало можливим взагалі організація фактично завершеного замаху, на представника влади такого високого рівня, ще належить розібратися. Але щось підказує, це лише початок великого переділу в елітах", - пише канал.

Патрушев та Путін / Фото: Associated Press

Раніше цей канал повідомляв подробиці операції, яку провели Путіну. А також розповідав про те, що до маріонетки диктатора — Дмитра Медведєва — приставили психіатра після того, як "пацієнт" здійснив невдалу спробу суїциду.

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