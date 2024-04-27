Палац Данії показав офіційний портрет короля та королеви: які прикраси обрала для знімка Мері

Для портрета Її Величність вперше одягла набір зі смарагдами та діамантами.

Оскільки 14 січня цього року в Данії змінився монарх — Маргрете II зреклася престолу на користь сина — королівський палац випустив нові знімки монарха та його дружини — короля Фредеріка Х і королеви Мері.

Тепер це офіційний портрет подружжя і його можна буде побачити в державних установах країни, зокрема в посольствах і консульствах Данії у всьому світі. Святковий портрет був зроблений фотографом Стін Евальдом у Зеленій кімнаті палацу Крістіансборг.

На знімку король зображений у парадній формі військово-морських сил, оскільки після престолонаслідування йому надали звання адмірала, тому парадна форма доповнена чотирма зірками на погонах. На шиї король носить Великий Командорський хрест, який є найвищим званням Ордену Даннеброга.

Мері ж привертає особливу увагу на цьому знімку, оскільки одягла чарівну сукню свого улюбленого бренду Birgit Hallstein Couture із зеленого оксамиту та мережива. Також королева, яка зазвичай носить на різні державні заходи свою особисту тіару – подарунок сім'ї, на цьому портреті вперше з'явилася у коштовностях корони – парюрі з діамантами та смарагдами. Набір складався з тіари, кольє, сережок. Смарагдовий комплект — один із чотирьох комплектів прикрас і гарнітурів, які перебуваєть в розпорядженні королеви Данії і зазвичай виставлені в замку Русенборг.

Набір був розроблений ювеліром К.М. Вейсгауптом і став подарунком Крістіана VIII королеві Кароліні Амалії, ймовірно, на річницю їхнього срібного весілля 22 травня 1840 року. Смарагди та діаманти набору є частково повторно використаними предметами з ювелірної колекції дружини короля Крістіана VI — королеви Софії Магдалини.

Коштовності датської корони — єдині у світі, які одночасно виставляються як музейні експонати і водночас носяться королевою країни. Після фотосессії прикраси повернули на виставку.

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