Палац кронпринца Гокона та його дружини Метте-Маріт пограбували на вечірці сина принцеси — Маріуса Хойбі

За даними норвезького видання новин Se og Hør, пограбування сталося після того, як син принцеси Метте-Маріт Маріус Хойбі влаштував вечірку в палаці.

У повідомленні йдеться, що з палацу було вкрадено особисті речі, як такі, що мають високу коронну цінність, так і особисту цінність для королівської родини — столові прилади, які злодії, як повідомляється, намагалися продати через аукціонний будинок.

Садиба Скаугум — офіційна резиденція кронпринца Норвегії Гокона та його дружини кронпринцеси Метте-Маріт. Маєток перебуває в комуні Аскер, за 19 км на південний захід від Осло, біля підніжжя гори Скаугумсосен.

Маріус Хойбі та кронпринц Гокон / Фото: Getty Images

Новина з'явилася через кілька тижнів після арешту 27-річного сина принцеси в серпні, за яким відбувся другий арешт на початку цього місяця. Маріуса вперше було затримано поліцією після нападу на 20-річну дівчину, з якою він перебував у стосунках. Інцидент стався у її квартирі. Після цього хлопець випустив кілька заяв і визнав свою провину, а також повідомив, що йому необхідна психологічна допомога.

Маріус Хойбі — син кронпринцеси Метте-Маріт / Фото: Getty Images

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