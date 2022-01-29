Палац Монако розповів новини про здоров'я княгині Шарлін

Княжий палац Монако поділився оновленою інформацією про стан здоров'я княгині Шарлін.

У нещодавній заяві палацу йшлося, що одужання дружини Альбера II триває, королівська особа одужує, але їй все одно необхідно ще кілька тижнів перебувати в клініці і проходити терапію.

Цього тижня члени королівської родини Монако святкували День святої Девоти, щорічне свято на честь свого святого покровителя монакської князівської родини. Княгиня Шарлін не брала участі в урочистостях, оскільки перебуває не в Монако, а князь Альбер II був присутній з їхніми двома дітьми – принцом Жаком та принцесою Габріеллою. Тоді ж палац зробив заяву:

Князь Альбер II з дітьми Жаком та Габріеллою на святкуванні Дня святої Девоти / Getty Images

"Одужання Її Світлості принцеси Шарлін наразі триває задовільним і дуже обнадійливим чином. Одужання Шарлін та лікування зубів, як і раніше, займе кілька тижнів", - йдеться в заяві. "І в результаті вона, на жаль, не зможе бути присутньою на святкуванні Святої Девоти цього року. Разом зі своїм чоловіком, Його Світлістю принцем Альбером II, вона поділяє своє серце з усіма монегасками та жителями з нагоди цих урочистостей. Як тільки її здоров'я дозволить, принцеса з радістю знову розділить із ними моменти веселощів", — йдеться у заяві.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Associated Press

У листопаді князь Альбер II повідомив журналу People, що його дружина проходить курс лікування поза Монако після глибокого виснаження, як емоційного, так і фізичного.

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