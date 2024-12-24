Палац Монако сяє вогнями: як прикрасили до Різдва будинок князя Альбера II та княгині Шарлін

Монакський палац поділився в Instagram барвистим фото і опублікував привітання з Різдвом.

На відео показано красиво прикрашену високу ялинку в замку, а також інше оздоблення кімнат палацу.

"Щасливого Різдва. У цей святковий сезон прийміть наші найтепліші побажання веселого Різдва та щасливого Нового 2025 року", — йдеться у підписі. Автором цього ролика став Мікаель Алезі.

Раніше, нагадаємо, князь Альбер II та княгиня Шарлін представили свою різдвяну листівку, на якій були зображені разом з дітьми.

Різдвяна листівка княжого подружжя Монако, фото: www.facebook.com/palaismonaco

Також ми зібрали для вас усі різдвяні листівки 2024 року королівських сімей.

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