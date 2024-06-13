Палац підтвердив: королева Летиція вирушить на операцію — з'явилися подробиці

Вчора в іспанських ЗМІ активно обговорювалася інформація про те, що королева Летиції має пройти операцію. Королівський палац підтвердив цю інформацію.
У пресі писали, що Летиція сама зізналася про те, що їй потрібне оперативне втручання під час розмови з телеведучою Белен Естебан під час їхньої нещодавньої зустрічі на одному з офіційних заходів.
Королівський двір спочатку зберігав мовчання, але незабаром опублікував заяву, яка роз'яснює ситуацію зі здоров'ям королеви, матері принцес Леонор та інфанти Софії.
У заяві, яку цитує royalfamily.news, йдеться, що найближчим часом на королеву Летиції чекає операція на нозі. Летиція відчуває постійні болі в подушечках обох стоп через хронічну метатарзалгію (симптом, який виражається у вигляді болю в гомілковостопному суглобі). Крім того, у Летиції неврома Мортона на правій стопі, що характеризується потовщенням тканини навколо нерва, що веде до пальців ніг. І два місяці тому Її Величність ще й зламала фалангу пальця на правій нозі.
Вона змінила взуття з підборів на зручні кеди та кросівки, адже спочатку лікарі говорили, що оперативне втручання не буде потрібно. Але зараз, певне, ситуація стала інакшою.
Нагадаємо, раніше ми писали про принцес, які розповіли про проблеми зі здоров'ям.
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