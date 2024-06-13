Палац підтвердив: королева Летиція вирушить на операцію — з'явилися подробиці

Вчора в іспанських ЗМІ активно обговорювалася інформація про те, що королева Летиції має пройти операцію. Королівський палац підтвердив цю інформацію.

У пресі писали, що Летиція сама зізналася про те, що їй потрібне оперативне втручання під час розмови з телеведучою Белен Естебан під час їхньої нещодавньої зустрічі на одному з офіційних заходів.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королівський двір спочатку зберігав мовчання, але незабаром опублікував заяву, яка роз'яснює ситуацію зі здоров'ям королеви, матері принцес Леонор та інфанти Софії.

У заяві, яку цитує royalfamily.news, йдеться, що найближчим часом на королеву Летиції чекає операція на нозі. Летиція відчуває постійні болі в подушечках обох стоп через хронічну метатарзалгію (симптом, який виражається у вигляді болю в гомілковостопному суглобі). Крім того, у Летиції неврома Мортона на правій стопі, що характеризується потовщенням тканини навколо нерва, що веде до пальців ніг. І два місяці тому Її Величність ще й зламала фалангу пальця на правій нозі.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Вона змінила взуття з підборів на зручні кеди та кросівки, адже спочатку лікарі говорили, що оперативне втручання не буде потрібно. Але зараз, певне, ситуація стала інакшою.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали про принцес, які розповіли про проблеми зі здоров'ям.

Читайте також: