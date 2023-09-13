Палац поділився фото: княгиня Шарлін та князь Альбер відвели дітей до школи

Подружжя, яке не живе разом, виконало свій батьківський обов'язок і відправило двох дітей на навчання.

У близнюків принца Жака та принцеси Габріелли, яким по вісім років, розпочався навчальний рік. Князь Альбер II та його дружина княгиня Шарлін, яка нещодавно з'їхала з палацу і живе окремо від родини, разом відвели своїх дітей до школи.

Фотографіями поділилися на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Спадковий принц Жак і принцеса Габріелла розпочали свій перший день у школі цього ранку", — повідомляється у підписі під фотографіями королівського фотографа Еріка Матона.

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Щоб відвести дітей до школи Шарлін одягла чорний топ із V-подібним вирізом на декольте та штани-кльош у гороховий принт, а також взула босоніжки на високій платформі. Альбер II був у темному піджаку та світлій сорочці і одягнув сірі штани. Діти княжої пари були в червоних шкільних футболках-поло і в джинсах, та взуті в кросівки.

На вихідних, нагадаємо, Шарлін та Альбер відвідували чемпіонат із регбі у Франції. Княгиню заскочили, коли вона усміхалася і мала щасливий вигляд.

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