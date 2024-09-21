Палац поділився фото: принцеса Інгрід Олександра розпочала військову підготовку

Принцеса Інгрід Олександра – старша дочка кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт пройде свою першу службу в інженерному батальйоні бригади "Норд" і зараз починає професійну підготовку.

"Принцеса є солдатом-інженером і обіймає службову посаду навідника на машині CV90 STING. Разом з рештою співробітників компанії вона продовжила початковий термін обслуговування до 15 місяців", — йдеться у заяві норвезького королівського палацу.

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Проходити військову підготовку – нормальна практика для королівських осіб. Її проходили бельгійська спадкоємиця трону – принцеса Єлизавета, принцеса Іспанії Леонор, а тепер черга дійшла до спадкоємиці норвезького трону.

Принцеса Інгрід Олександра / Фото: Getty Images

Про те, хто така принцеса Інгрід Олександра, ми розповідали раніше в матеріалі.

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