Палац поділився фото: принцеса Інгрід Олександра розпочала військову підготовку

Норвезька спадкова принцеса почала навчання військової підготовки, а королівський палац поділився першими знімками.
Принцеса Інгрід Олександра – старша дочка кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт пройде свою першу службу в інженерному батальйоні бригади "Норд" і зараз починає професійну підготовку.
"Принцеса є солдатом-інженером і обіймає службову посаду навідника на машині CV90 STING. Разом з рештою співробітників компанії вона продовжила початковий термін обслуговування до 15 місяців", — йдеться у заяві норвезького королівського палацу.
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Проходити військову підготовку – нормальна практика для королівських осіб. Її проходили бельгійська спадкоємиця трону – принцеса Єлизавета, принцеса Іспанії Леонор, а тепер черга дійшла до спадкоємиці норвезького трону.
Про те, хто така принцеса Інгрід Олександра, ми розповідали раніше в матеріалі.
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