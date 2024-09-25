Палац поділився новинами: принцеса Уельська відвідала робочий захід у Віндзорі

Кейт Міддлтон провела чергову зустріч із офіційними особами палацу в межах свого поступового повернення до виконання королівських обов'язків.

42-річна принцеса Уельська скликала збори, щоб обговорити свій щорічний різдвяний концерт "Разом на Різдво", який зазвичай проводиться у Вестмінстерському абатстві на початку грудня.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Ця зустріч знаменує собою другу офіційну появу Кейт на роботі від того часу, як вона оголосила про завершення курсу хіміотерапії у відеозверненні 9 вересня. Тоді вона натякнула на можливість проведення концерту, і тепер, схоже, ці плани втілюються у життя.

Принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Раніше ми повідомляли, який найближчий захід принцеса Уельська планує відвідати і коли ми побачимо її на публіці.

А також писали, що принцеса Кейт взяла участь у першому заході після закінчення хіміотерапії.

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