Палац поділився новинами: принцеса Уельська відвідала робочий захід у Віндзорі

Принцеса Уельська провела ще одну зустріч у Віндзорському замку.
Кейт Міддлтон провела чергову зустріч із офіційними особами палацу в межах свого поступового повернення до виконання королівських обов'язків.
42-річна принцеса Уельська скликала збори, щоб обговорити свій щорічний різдвяний концерт "Разом на Різдво", який зазвичай проводиться у Вестмінстерському абатстві на початку грудня.
Ця зустріч знаменує собою другу офіційну появу Кейт на роботі від того часу, як вона оголосила про завершення курсу хіміотерапії у відеозверненні 9 вересня. Тоді вона натякнула на можливість проведення концерту, і тепер, схоже, ці плани втілюються у життя.
Раніше ми повідомляли, який найближчий захід принцеса Уельська планує відвідати і коли ми побачимо її на публіці.
А також писали, що принцеса Кейт взяла участь у першому заході після закінчення хіміотерапії.
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