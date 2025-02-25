Палац поділився відео: королева Сільвія та її чоловік король відвідали службу на честь України

Король та королева Швеції відвідали вчора, 24 лютого, спеціальну службу на честь третьої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.
У Instagram шведської королівської родини опублікували відео зі служби, під час якої українські діти виконали пісню про Україну. Королева Сільвія і король Карл Густав були також зображені в цьому відео.
У лютому 2024 року шведська королівська родина повним складом зібралася на молитву миру за Україну у Королівській каплиці Стокгольмського королівського палацу. Цього року були присутні лише король та королева.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як британська королівська родина підтримує Україну.
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