Палац повідомив, чи приєднається король Чарльз до королеви Камілли на великодній службі

Служба у каплиці Святого Георгія у Віндзорі відбудеться на Великдень, який у Великій Британії святкуватимуть 31 березня.

Це буде перший великий захід, який відвідає король Чарльз III з того часу, як на початку лютого йому поставили діагноз раку, і це сигналізує про те, що його лікарі вважають, що він достатньо здоровий, щоб перебувати серед більшої кількості людей, незважаючи на лікування, що триває.

Король Чарльз на великодній службі 2023 року / Фото: Associated Press

За традицією пасхальне ранкове богослужіння відбудеться у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Також відомо, що цього року на службі буде менше людей, оскільки королю все ще не рекомендується бути присутнім на надто масових публічних заходах.

Король Чарльз і королева Камілла на великодній службі 2023 року / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські на службі не з'являться. Принцеса Уельська проходить лікування від раку, тому поки що не виконуватиме своїх королівських обов'язків. Великодні канікули Кейт та Вільям з дітьми проведуть у своєму маєтку Анмер-гол у Норфолку.

Принц і принцеса Уельські з сім'єю на Великдень 2023 року / Фото: Associated Press

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