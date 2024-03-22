Палац розповів деталі: куди зникла принцеса Уельська

Очікується, що принцеса Уельська повернеться до своїх королівських обов'язків повною мірою після великодніх канікул.

Але навіть перебуваючи на лікарняному, Кейт Міддлтон продовжувала працювати. Кенсінгтонський палац підтвердив, що вона працювала з дому над своїм проєктом "Формування нас", основною метою якого є привернути увагу до критичної важливості раннього дитинства і того, як воно формує дорослих, якими ми стаємо.

Центр раннього дитинства Королівського фонду Кейт брав участь у фінансуванні випробувань інструменту для спостереження за немовлятами, який використовуватиметься патронажними сестрами для покращення здатності виявляти ознаки соціального та емоційного розвитку у маленьких дітей.

А коли принцеса Уельська відвідувала Данію, вона на власні очі побачила, як працює цей інструмент на практиці. Тепер Кетрін інвестує у чотиримісячне випробування такого інструменту у Великій Британії, а результатами палац обіцяє поділитися. Цим усім Кейт займалася поки знаходиться на лікарняному після операції на черевній порожнині.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Кейт та Вільяма разом сфотографували біля фермерської крамниці у Віндзорі. Тепер передбачається, що принцеса може бути присутньою на великодній недільній службі 31 березня разом зі своєю сім'єю. Але її офіційні королівські обов'язки, швидше за все, відновляться після 17 квітня.

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