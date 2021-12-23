Палац випустив заяву: стало відомо, чи княгиня Шарлін проведе Різдво з родиною

Цього року княгиня Шарлін пропустила багато заходів зі своєю сім'єю і на Різдво додому також не повернеться.

Княгиня продовжує реабілітацію у невідомому місці, а її діти принц Жак та принцеса Габріелла залишаться на Різдво з батьком. Про це повідомив у четвер вранці княжий палац Монако.

Альбер II повідомив, що хоча його дружина "одужує задовільно та обнадійливо", вона залишиться в лікувальному закладі, в якому залишиться на час майбутніх свят.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Associated Press

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"Княжий палац хотів би поділитися наступною інформацією про здоров'я Її Світлості принцеси Шарлін: "Її Світлість принцеса Шарлін одужує задовільно та обнадійливо, хоча може пройти ще кілька місяців, перш ніж її здоров'я повністю відновиться. Її Світлість принцесу Шарлін відвідає Його Світлість принц Альбер II та їхні діти під час різдвяних канікул", — йдеться в повідомленні. "Коли її здоров'я стане досить міцним, принцеса з нетерпінням чекає на можливість провести час з рідними".

Зазначимо, палац, як і раніше, не називає офіційної причини, згідно з якою Шарлін перебуває в клініці. Про хронологію подій, пов'язану зі здоров'ям княгині Шарлін, ви можете детально ознайомитись у нашому матеріалі.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Associated Press

Княже подружжя просить ЗМІ та підданих не турбувати сім'ю в цей період одужання княгині Шарлін.

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