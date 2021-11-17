Палац зробив заяву: княгиня Шарлін поки що не відвідуватиме офіційних заходів

Княжий палац Монако офіційно підтвердив, що княгиня Шарлін не буде присутня на святкуванні Національного дня разом із чоловіком Альбером II у п'ятницю, 19 листопада.

Палац повідомляє, що княгиня залишається у палаці, де відпочиває, оскільки потрібен час для того, щоб повернутися до громадського життя після перенесених операцій, які їй зробили у Південній Африці. Шарлін мала ускладнення після інфекції лор-органів.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II на святкуванні Національного дня 2020 року / Associated Press

У заяві йдеться: "Їх Світлості обидва вирішили, що період спокою та відпочинку необхідний для забезпечення найкращого відновлення здоров'я принцеси Шарлін. Протягом останніх кількох місяців у боротьбі з поганим здоров'ям принцеса нині одужує і продовжить це робити найближчими тижнями, що дає їй час оговтатися від стану глибокої загальної втоми. Для захисту комфорту та усамітнення необхідного до її одужання місцезнаходження принцеси залишиться суворо конфіденційним", - пише Hello!.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II на святкуванні Національного дня 2019 року / Associated Press

Далі в заяві йдеться: "Через ситуацію, що склалася, князівська пара зі жалем повідомляє, що принцеса Шарлін не зможе бути присутньою на святкуванні Національного свята цього року разом зі своєю родиною і народом Монако. Як тільки її здоров'я дозволить, принцеса з нетерпінням чекає на можливість знову виконати свої князівські обов'язки. Під час цього тимчасового періоду відпочинку княжа пара люб'язно просить, щоб їхнє особисте життя та сімейне оточення поважали. Інформація про здоров'я принцеси буде повідомлена належним часом, перед різдвяними святами”.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II на святкуванні Національного дня 2018 року / Associated Press

Раніше, нагадаємо, з'явилися чутки, що Шарлін з'їхала з палацу. Але її родичка спростувала їх. До Монако Шарлін повернулася на початку минулого тижня.

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