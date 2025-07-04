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Палац оголосив про новий важливий захід Кейт і Вільяма Уельських: про що йдеться
Принц і принцеса Уельські відіграють важливу роль під час державного візиту президента Франції Еммануеля Макрона та першої леді Бріжит Макрон до Великої Британії наступного тижня.
Кейт та Вільям зустрінуть президентське подружжя Франції на базі ВПС у Нортголті і вирушать разом з ними до Віндзора. Потім відбудеться офіційна зустріч короля та королеви на Королівському помості на Детчет-роуд у Віндзорі, а також королівський салют у Гоум-парку у Віндзорі та Тауері.
Президент Еммануель Макрон і перша леді Бріжит Макрон також приєднаються до короля і королеви, і принца і принцеси Уельської в каретному кортежі, який проїде через місто до Віндзорського замку.
Урочиста церемонія привітання відбудеться на території замку, де Камілла, Вільям, Кейт і місіс Макрон спостерігатимуть за тим, як король і президент Макрон обходять стрій Почесної варти.
Обід відбудеться у Парадній їдальні, після чого президент із дружиною, король та королева, а також члени королівської родини оглянуть спеціальну виставку експонатів, пов’язаних із Францією, з королівської колекції у Зеленій вітальні, пише Hello! з посиланням інформацію палацу.
У вівторок очікується візит подружжя Макронів до Лондона, щоб побачити Могилу Невідомого солдата у Вестмінстерському абатстві, відвідати Вестмінстерський палац, де французький лідер виступить перед парламентарями у Королівській галереї, а також зустрінеться з лідерами опозиції у Ланкастер-хаусі.
А ввечері у Віндзорському замку відбудеться пишний державний банкет, на якому король та президент виступлять із промовами.
Кенсінгтонський палац поки не підтвердив, чи візьме принцеса Уельська участь у банкеті. Але, якщо прийме, на нас чекає вихід принцеси в тіарі.