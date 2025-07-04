Палац оголосив про новий важливий захід Кейт і Вільяма Уельських: про що йдеться

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

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Кейт та Вільям зустрінуть президентське подружжя Франції на базі ВПС у Нортголті і вирушать разом з ними до Віндзора. Потім відбудеться офіційна зустріч короля та королеви на Королівському помості на Детчет-роуд у Віндзорі, а також королівський салют у Гоум-парку у Віндзорі та Тауері.

Президент Еммануель Макрон і перша леді Бріжит Макрон також приєднаються до короля і королеви, і принца і принцеси Уельської в каретному кортежі, який проїде через місто до Віндзорського замку.

Еммануель і Брижит Макрони / © Associated Press

Урочиста церемонія привітання відбудеться на території замку, де Камілла, Вільям, Кейт і місіс Макрон спостерігатимуть за тим, як король і президент Макрон обходять стрій Почесної варти.

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Обід відбудеться у Парадній їдальні, після чого президент із дружиною, король та королева, а також члени королівської родини оглянуть спеціальну виставку експонатів, пов’язаних із Францією, з королівської колекції у Зеленій вітальні, пише Hello! з посиланням інформацію палацу.

У вівторок очікується візит подружжя Макронів до Лондона, щоб побачити Могилу Невідомого солдата у Вестмінстерському абатстві, відвідати Вестмінстерський палац, де французький лідер виступить перед парламентарями у Королівській галереї, а також зустрінеться з лідерами опозиції у Ланкастер-хаусі.

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

А ввечері у Віндзорському замку відбудеться пишний державний банкет, на якому король та президент виступлять із промовами.

Кенсінгтонський палац поки не підтвердив, чи візьме принцеса Уельська участь у банкеті. Але, якщо прийме, на нас чекає вихід принцеси в тіарі.

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