Палац опублікував портрет королеви Камілли у коронаційній сукні: як це пов'язано з її візитом на виставку

Дружина короля Чарльза — королева Камілла — вчора відвідала Музей віял у Грінвічі, де їй вручили віяло, зображене на її офіційному коронаційному портреті роботи Пола Бенні.

Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

78-річна дружина короля здійснила поїздку, щоб відкрити виставку, присвячену монархії.

Під час візиту Каміллі вручили віяло, зображене на її офіційному коронаційному портреті, виготовлене Полом Бенні, який особисто був присутнім на церемонії. Саме Пол вирішив включити віяло, замовлене поважною компанією виробників віялів на честь коронації, у свій портрет.

Тим часом у королівському Instagram опублікували цей коронаційний портрет Камілли.

На виставці було представлено близько 80 віярів, що охоплюють три століття королівської історії, включаючи два з особистої Її Величності королеви.

Коронаційні портрети короля Чарльза та королеви Камілли були представлені у травні 2025 року в Національній галереї у Лондоні. Монарх та його дружина тоді відвідали презентацію.

Король Чарльз і королева Камілла на презентації своїх портретів / © Associated Press

