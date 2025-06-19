Палац поділився відео: княгиня Шарлін провела час на пляжі з дітьми

Княгиня Шарлін / © Getty Images

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Захід відбувся на пляжі Ларвотто, де Її Світлість княгиня Шарлін відвідала День безпеки на воді, організований Її Фондом у партнерстві з Монакською академією моря.

«День безпеки на воді 2025 року — це день, присвячений профілактиці та спорту.

Від 2014 року цей день поінформованості спрямований на те, щоб познайомити молодь Князівства з методами порятунку життя, безпекою на воді та видами спорту, які рятують життя. Цього року близько 100 учнів 6 та 7 класів середніх шкіл Монако взяли участь у серії практичних та теоретичних семінарів. Шарлін приєдналася до них, активно брала участь та спілкувалася з учасниками.

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Відео із заходу опублікували у Instagram княжої королівської родини.

Нагадаємо, днями Шарлін у небесно-блакитній сукні була присутня на церемонії закриття 64-го Телевізійного фестивалю у Монте-Карло.

Княгиня Шарлін / © Getty Images