ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
1 хв

Палац поділився відео: княгиня Шарлін провела час на пляжі з дітьми

Княгиня Монако Шарлін відвідала День безпеки на воді на пляжі Ларвотто.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Захід відбувся на пляжі Ларвотто, де Її Світлість княгиня Шарлін відвідала День безпеки на воді, організований Її Фондом у партнерстві з Монакською академією моря.

«День безпеки на воді 2025 року — це день, присвячений профілактиці та спорту.

Від 2014 року цей день поінформованості спрямований на те, щоб познайомити молодь Князівства з методами порятунку життя, безпекою на воді та видами спорту, які рятують життя. Цього року близько 100 учнів 6 та 7 класів середніх шкіл Монако взяли участь у серії практичних та теоретичних семінарів. Шарлін приєдналася до них, активно брала участь та спілкувалася з учасниками.

Відео із заходу опублікували у Instagram княжої королівської родини.

Нагадаємо, днями Шарлін у небесно-блакитній сукні була присутня на церемонії закриття 64-го Телевізійного фестивалю у Монте-Карло.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie