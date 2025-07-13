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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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447
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Палац поділився знімками: король Чарльз прогулявся садами Сандрінгема

Сандрінгем — ще один улюблений палац британського монарха та її сім’ї.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Associated Press

У Instagram акаунті Сандрінгема поділилися новими фотографіями короля Чарльза, які були зроблені під час прогулянки. Одягнений король був у ніжно-блакитну сорочку, бежеві штани з поясом, взутий у замшеві туфлі, а в руках у нього була тростина.

«Завдяки задуму Його Величності Короля, Сандрінгемські сади продовжують розвиватися, збагачуючи садовий зміст та покращуючи враження відвідувачів, надаючи всім простір для відпочинку та роздумів. На фотографії Його Величність зображено у Саду Топіарі», — йдеться у підписі під світлинами.

(гортайте фото вправо)

Нагадаємо, нещодавно ми показували фото, як король Чарльз на пляжі разом із волонтерами збирав сміття.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

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