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Палац поділився знімками: король Чарльз прогулявся садами Сандрінгема
Сандрінгем — ще один улюблений палац британського монарха та її сім’ї.
У Instagram акаунті Сандрінгема поділилися новими фотографіями короля Чарльза, які були зроблені під час прогулянки. Одягнений король був у ніжно-блакитну сорочку, бежеві штани з поясом, взутий у замшеві туфлі, а в руках у нього була тростина.
«Завдяки задуму Його Величності Короля, Сандрінгемські сади продовжують розвиватися, збагачуючи садовий зміст та покращуючи враження відвідувачів, надаючи всім простір для відпочинку та роздумів. На фотографії Його Величність зображено у Саду Топіарі», — йдеться у підписі під світлинами.
(гортайте фото вправо)
Нагадаємо, нещодавно ми показували фото, як король Чарльз на пляжі разом із волонтерами збирав сміття.