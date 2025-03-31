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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1607
Час на прочитання
1 хв

Палац зробив нову заяву про здоров'я короля Чарльза: що про це відомо

Минулого тижня король Чарльз був ненадовго госпіталізований через побічні ефекти, спричинені хіміотерапією.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Associated Press

На початку нового робочого тижня Букінгемський палац подав звіт про стан здоров'я монарха. Повідомляється, що король Чарльз повернеться до роботи у звичайному режимі вже цього тижня після його короткочасної госпіталізації минулого тижня через побічні ефекти від лікування раку. Вихідні Його Величність провів у своєму будинку в Гайгроуві.

Очікується, що король проведе кілька заходів цього тижня, зокрема інвеститури у Віндзорському замку у вівторок. Також очікується, що він виконуватиме регулярні державні обов'язки та приватні зустрічі, а також підготовку до державного візиту до Італії з королевою Каміллою.

/ © Getty Images

© Getty Images

Нагадаємо, тур до Італії у монаршого подружжя відбудеться якраз до їхньої 20-ї річниці весілля — 9 квітня. Візит триватиме чотири дні. Під час цієї поїздки король Чарльз стане першим британським монархом, який виступить із промовою в обох палатах італійського парламенту.

Дата публікації
Кількість переглядів
1607
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