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Палац зробив нову заяву про здоров'я короля Чарльза: що про це відомо
Минулого тижня король Чарльз був ненадовго госпіталізований через побічні ефекти, спричинені хіміотерапією.
На початку нового робочого тижня Букінгемський палац подав звіт про стан здоров'я монарха. Повідомляється, що король Чарльз повернеться до роботи у звичайному режимі вже цього тижня після його короткочасної госпіталізації минулого тижня через побічні ефекти від лікування раку. Вихідні Його Величність провів у своєму будинку в Гайгроуві.
Очікується, що король проведе кілька заходів цього тижня, зокрема інвеститури у Віндзорському замку у вівторок. Також очікується, що він виконуватиме регулярні державні обов'язки та приватні зустрічі, а також підготовку до державного візиту до Італії з королевою Каміллою.
Нагадаємо, тур до Італії у монаршого подружжя відбудеться якраз до їхньої 20-ї річниці весілля — 9 квітня. Візит триватиме чотири дні. Під час цієї поїздки король Чарльз стане першим британським монархом, який виступить із промовою в обох палатах італійського парламенту.