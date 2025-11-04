- Дата публікації
Палац зробив заяву: що буде з коргі королеви Єлизавети II, які жили з Сарою Фергюсон і колишнім принцом Ендрю
Експодружжя забрало до себе двох королівських коргі, що залишилися, після смерті Єлизавети II 2022 року.
Мік і Сенді жили з Сарою та Ендрю — колишніми герцогом та герцогинею Йоркськими — у Королівській лоджі, з якої незабаром їм належить виїхати. Оскільки колишній принц Ендрю та його ексдружина Сара Фергюсон зіштовхнуться із серйозними змінами у своєму особистому житті через позбавлення Ендрю королівських титулів та резиденції, одне залишиться незмінним.
У заяві для The Independent Букінгемський палац підтвердив, що коргі колишньої пари, які раніше належали покійній королеві Єлизаветі II, залишаться з ними після того, як ті покинуть королівський маєток Royal Lodge у Віндзорі.
«Коргі залишаться в сім’ї», заявив палац, залишивши відкритим питання про те, з ким житимуть собаки: з Ендрю або Сарою, які тепер проживатимуть окремо одне від одного. Або, можливо, їх заберуть дочки пари — принцеси Беатріс та Євгенія.
Сара та Ендрю взяли до себе Сенді та Міку після смерті королеви 2022 року. Покійна монархиня була великою любителькою тварин, особливо коней та собак, і за своє життя володіла більш ніж 30 коргі та метисами доргі. Міка та Сенді були єдиними, хто пережив її, собаки були присутні на її похороні 19 вересня 2022 року.
Сара у своєму Instagram періодично показувала, як живуть собаки покійної королеви.