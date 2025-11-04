Палац зробив заяву: що буде з коргі королеви Єлизавети II, які жили з Сарою Фергюсон і колишнім принцом Ендрю

Сара та коргі королеви Єлизавети II / © Сара Фергюсон/Instagram

Мік і Сенді жили з Сарою та Ендрю — колишніми герцогом та герцогинею Йоркськими — у Королівській лоджі, з якої незабаром їм належить виїхати. Оскільки колишній принц Ендрю та його ексдружина Сара Фергюсон зіштовхнуться із серйозними змінами у своєму особистому житті через позбавлення Ендрю королівських титулів та резиденції, одне залишиться незмінним.

У заяві для The Independent Букінгемський палац підтвердив, що коргі колишньої пари, які раніше належали покійній королеві Єлизаветі II, залишаться з ними після того, як ті покинуть королівський маєток Royal Lodge у Віндзорі.

Сара і коргі королеви Єлизавети II / © Сара Фергюсон/Instagram

«Коргі залишаться в сім’ї», заявив палац, залишивши відкритим питання про те, з ким житимуть собаки: з Ендрю або Сарою, які тепер проживатимуть окремо одне від одного. Або, можливо, їх заберуть дочки пари — принцеси Беатріс та Євгенія.

Сара та Ендрю взяли до себе Сенді та Міку після смерті королеви 2022 року. Покійна монархиня була великою любителькою тварин, особливо коней та собак, і за своє життя володіла більш ніж 30 коргі та метисами доргі. Міка та Сенді були єдиними, хто пережив її, собаки були присутні на її похороні 19 вересня 2022 року.

Коргі королеви Єлизавети II / © Associated Press

Сара у своєму Instagram періодично показувала, як живуть собаки покійної королеви.