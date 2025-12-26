Пальто, яке передається в королівській родині у спадок: дочка Зари Тіндалл з'явилася в ньому на Різдво

Лена Тіндалл / © Getty Images

Семирічна Лена з’явилася на різдвяній прогулянці в Сандрінгемі у пальті, що зберігає сімейну історію. Дівчинка була одягнена у класичне зимове пальто, яке до неї вже носили інші члени родини.

Лена Тіндалл / © Getty Images

Це саме пальто — приталене, у військовому стилі, темно-синє, з червоним оздобленням та золотими ґудзиками — раніше вдягала сестра Лени, 11-річна Міа Тіндалл. Ми бачили її в ньому на поминальній службі за принцем Філіпом у березні 2022 року.

Лена Тіндалл з мамою Зарою, принцесою Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

А ще раніше в цьому ж пальті вперше з’явилася на публіці 2017 року Саванна Філліпс — дочка Пітера Філліпса (брата Зари Тіндалл). Вона одягла його під час різдвяної прогулянки королівської родини у Сандрінгемі.

Міа Тіндалл / © Getty Images

Дитячий одяг часто передається між братами, сестрами та двоюрідними братами та сестрами. Це практичний підхід, який відповідає дедалі помітнішому акценту королівської сім’ї на сталому розвитку та повторному використанні одягу.