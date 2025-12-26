- Дата публікації
- Суспільство
- 103
- 1 хв
Пальто, яке передається в королівській родині у спадок: дочка Зари Тіндалл з'явилася в ньому на Різдво
Дочка Зари Тіндалл приїхала на різдвяну службу у пальті, яке до неї носили інші члени королівської родини.
Семирічна Лена з’явилася на різдвяній прогулянці в Сандрінгемі у пальті, що зберігає сімейну історію. Дівчинка була одягнена у класичне зимове пальто, яке до неї вже носили інші члени родини.
Це саме пальто — приталене, у військовому стилі, темно-синє, з червоним оздобленням та золотими ґудзиками — раніше вдягала сестра Лени, 11-річна Міа Тіндалл. Ми бачили її в ньому на поминальній службі за принцем Філіпом у березні 2022 року.
А ще раніше в цьому ж пальті вперше з’явилася на публіці 2017 року Саванна Філліпс — дочка Пітера Філліпса (брата Зари Тіндалл). Вона одягла його під час різдвяної прогулянки королівської родини у Сандрінгемі.
Дитячий одяг часто передається між братами, сестрами та двоюрідними братами та сестрами. Це практичний підхід, який відповідає дедалі помітнішому акценту королівської сім’ї на сталому розвитку та повторному використанні одягу.