Пальто в осінньому гардеробі королеви Летиції: розглядаємо образи

Нещодавно під час відкриття виставки в Мадриді, яка відбулася в Королівській академії образотворчих мистецтв Сан-Фернандо, королева з'явилася у довгому білому вовняному пальті, під яке підібрала туфлі-човники на невисоких підборах та сумку.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Також ми бачили королеву Летицію під час візиту до села Сотрес із сім'єю, там Її Величність з'явилася в пальті коротше в принт "гусяча лапка", яке поєднувала з штанями та зручними грубими черевиками.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

В Іспанії теплий клімат, але восени і взимку королева Летиція все частіше з'являтиметься в пальтах, які їй безперечно дуже пасують. Розглядаємо деякі королівські образи з минулих виходів.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Королева Максима та королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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