Пам'яті принца Філіпа: зворушливі фото королеви Єлизавети II та її чоловіка

Вчора у Вестмінстерському абатстві відбулася служба пам'яті на честь принца Філіпа, дружини королеви Єлизавети II, який помер у квітні минулого року.

Віддати шану герцогу Единбурзькому приїхало багато королівських особ з різних країн Європи. Також у Вестмінстерському абатстві зібралися майже всі члени британської королівської родини. Бракувало тільки принца Гаррі, який, на жаль, так і не знайшов у собі сміливості приїхати та вшанувати пам'ять діда.

Принц Ендрю та королева Єлизавета II / Associated Press

95-річна королева Єлизавета II була присутня на службі, попри проблеми зі здоров'ям. Її під руку привіз її улюблений син принц Ендрю, скандал навколо якого ще недавно так голосно обговорювали.

Королева, звичайно, не могла пропустити службу, яку організувала на честь коханого чоловіка. І стійко трималася, хоч їй було непросто. Ми зібрали для вас добірку зворушливих фотографій королеви Єлизавети II та принца Філіпа різних років їхнього довгого та щасливого спільного життя.

Офіційна фотографія принцеси Єлизавети та її чоловіка під час медового місяця в Бродлендсі, Ромсі, Хемпширі.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Getty Images

Принцеса Єлизавета та герцог Единбурзький на Королівському кінному шоу у Віндзорі, 12 травня 1949 року.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Getty Images

Принцеса Єлизавета та її наречений Філіп Маунтбеттен у Букінгемському палаці після оголошення про їхніх заручини, 10 липня 1947 року.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Getty Images

Королівська сім'я на пікніку в Балморалі з дітьми принцесою Анною та принцом Чарльзом.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Getty Images

Принц Філіп, капітан команди Віндзорського парку, з Віндзорським кубком після того, як його команда обіграла Індію під час турніру по поло на тижні Аскот, спонсором якого він є. Кубок вручила королева Єлизавета II, яка перебуває поряд із ним. 1955 рік.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Getty Images

Королівська сім'я у Віндзорі: принц Едвард, герцог Единбурзький, королева Єлизавета II, принцеса Анна, принц Чарльз та принц Ендрю.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Getty Images

Королева Єлизавета II та принц Філіп танцюють на державному балі у палаці у Валлетті під час королівського візиту на Мальту, 16 листопада 1967 року.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Getty Images

Принц Філіп, герцог Единбурзький та королева Єлизавета II вирушають на службу поминання військовослужбовців, дислокованих в Афганістані, Лондон, Англія, 13 березня 2015 року.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Getty Images

Королева Єлизавета II та принц Філіп, герцог Единбурзький, під час святкування 90-річчя королеви в торговому центрі The Mall 12 червня 2016 року в Лондоні, Англія.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Getty Images

Королева Єлизавета II та її чоловік герцог Единбурзький прибули на вечірку подяки королеви до готелю Ritz 14 листопада 2002 року в Лондоні. Королева влаштувала вечірку для близьких друзів та сім'ї, подякувавши їм за успіх у її ювілейному році. Захід був присвячений 54-річчю принца Чарльза.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Getty Images

Її Величність королева Єлизавета II та принц Філіп, герцог Единбурзький, повторно відвідують Бродлендс, щоб відсвяткувати річницю свого діамантового весілля 20 листопада, фото зроблено 18 листопада 2007 року.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Getty Images

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