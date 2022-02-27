Пам'ятка для батьків: як правильно пояснити дитині про те, що зараз триває війна

Пам'ятка для батьків: як правильно пояснити дитині про те, що зараз триває війна

Публікуємо вам пам'ятку про те, як допомогти дітям впоратися з тривожністю.

Дитяча психіка – найвразливіша. Діти добре відчувають будь-які зміни у поведінці своїх батьків, навіть якщо ті вдають, що нічого не відбувається.

Як правильно пояснити дитині про те, що зараз триває війна, що тривожна сирена, вибухи та постріли – це знак йти до укриття, а головне – як заспокоїти?

У жодному разі не приховуйте правди, будьте відвертими, не вигадуйте свої варіанти подій, а головне – запевніть їх у тому, що зробите все, щоб їх захистити.

Telegram-канал "Психологічна підтримка" опублікував пам'ятку батькам.

Пам'ятка

Нагадаємо, раніше ми публікували поради для людей, які переживають тривогу та розказували, як допомогти літнім людям впоратися з тривожністю. Також дитячя психологиня Світлана Ройз дала поради, що говорити дітям під час війни.

Читайте також: