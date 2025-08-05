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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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165
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2 хв

Памела Андерсон вперше відповіла публічно, чи вважає шоу Меган Маркл плагіатом на її власне

Шанувальники Памели Андерсон нещодавно критикували Меган Маркл за те, що вона скопіювала ідею свого шоу у зірки Playboy.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

Зірка «Голого пістолета» вперше публічно прокоментувала ситуацію, відвідавши шоу з Енді Коеном 3 серпня. У програмі «Дивися, що відбувається у прямому ефірі з Енді Коеном» 58-річну Памелу запитали, чи вважає вона, що серіал Меган на Netflix «З любов’ю, Меган» — це копія її власного шоу «Готуємо з любов’ю від Памели».

«За шкалою від одного до десяти, наскільки, на вашу думку, „With Love, Megan“ — це копія вашого шоу „Pamela’s Cooking With Love“? Були статті, в яких йшлося про те, що ці два шоу дуже схожі», — запитав Коен Андерсон під час одного з випусків передачі, пише журнал People.

Меган Маркл і Памела Андерсон

Меган Маркл і Памела Андерсон

«Один. Я цього не бачила», — відповіла вона. «Один? За шкалою від одного до десяти ви не помітили жодних подібностей? — знову запитав Коен.

Похитавши головою, Андерсон сказала: Ні, я насправді не дивилася, але я не вигадувала кулінарні шоу, і додала зі сміхом: «Вона просто робить свою справу».

Памела Андерсон / © instagram.com/pamelaanderson

Памела Андерсон / © instagram.com/pamelaanderson

Нагадаємо, прем’єра шоу Памели «Готуємо з любов’ю» відбулася 24 лютого, і відомі шефкухарі приєдналися до неї у заміському маєтку на острові Ванкувер у її рідній Канаді, де вони разом готували страви на рослинній основі для званих вечерь, стилізованих Андерсон.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

А шоу Меган презентували 4 березня на Netflix. Дала прем’єри була перенесена з січня через лісові пожежі в Лос-Анджелесі. Цієї осені на Netflix відбудеться прем’єра другого сезону серіалу «З любов’ю, Меган», знімання однієї із серій якого вже завершено.

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