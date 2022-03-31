Пані посол України в США прийшла на ділову зустріч у патріотичній прикрасі

Пані посол України в США прийшла на ділову зустріч у патріотичній прикрасі

Пані посол України в США Оксана Маркарова відвідала 30 березня зустріч із представниками делегації українських переговорників за участю їхніх польських колег із Представниками Українського Кокусу Сенату США.

На ділову зустріч пані посол одягла патріотичну прикрасу у кольорах українського прапора, яку поєднала із синім костюмом. Також свою підтримку Україні через маленьку деталь висловив колега пані Маркарової — сенатор Роб Портман, адже одягнув синьо-жовту краватку.

Оксана Маркарова / Getty Images

Результатами зустрічі Оксана Маркарова поділилася на своїй сторінці у Facebook.

"Відверта розмова між справжніми друзями України, які підтримують нашу країну в її боротьбі з рашистської агресією точно матиме позитивні результати в військовій, фінансовій, гуманітарній та санаційній підтримці", — зазначила політикиня.

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