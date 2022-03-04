Pantone присвятили Україні два кольори, які символізують свободу та дію

Pantone присвятили Україні два кольори, які символізують свободу та дію

Компанія Pantone задає тренди та стандарти кольору у світі моди та дизайну.

Компанія Pantone задає тренди та стандарти кольору у світі моди та дизайну. На цей раз бренд опублікував на своїй сторінці в Instagram кольори українського прапора.

Відтінки прапора отримали назви: вільний синій (freedom blue) та енергійний/спонукаючий до дій жовтий (energising yellow). Також компанія опублікувала фото соняшників, які ці кольори символізують.

(гортайте фото праворуч)

Читайте також: