Pantone присвятили Україні два кольори, які символізують свободу та дію

Компанія Pantone задає тренди та стандарти кольору у світі моди та дизайну.
Компанія Pantone задає тренди та стандарти кольору у світі моди та дизайну. На цей раз бренд опублікував на своїй сторінці в Instagram кольори українського прапора.
Відтінки прапора отримали назви: вільний синій (freedom blue) та енергійний/спонукаючий до дій жовтий (energising yellow). Також компанія опублікувала фото соняшників, які ці кольори символізують.
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